Patricia Pillar e mais famosos prestigiam exposição em São Paulo
Arquiteto Isay Weinfeld apresentou a mostra 'Etcétera', na noite desta quinta-feira (5)
Rio - Patricia Pillar e mais famosos prestigiaram a exposição "Etcétera", do arquiteto Isay Weinfeld, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (5). A mostra reúne cerca de 180 itens, incluindo maquetes, móveis, filmes, joias, peças de moda, textos do artista e mais.
Estiveram presentes Drauzio Varella e a mulher, Regina Braga; Adriane Galisteu e o marido, Alexandre Iodice; e Marina Lima acompanhada da mulher, Lídice Xavier. Zélia Duncan, Bárbara Paz, DJ Zé Pedro e Natallia Rodrigues também prestigiaram a exposição.
"Essa exposição do Isay para deixar essa noite muito especial. Adoro o Isay. Ele é genial. [...] Ele tem um trabalho muito especial", elogiou a apresentadora do reality "A Fazenda", da Record, ao mostrar alguns detalhes da mostra, através dos stories do Instagram.
