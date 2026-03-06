Matéria Salva!

Patricia Pillar e mais famosos prestigiam exposição em São Paulo
Celebridades

Patricia Pillar e mais famosos prestigiam exposição em São Paulo

Arquiteto Isay Weinfeld apresentou a mostra 'Etcétera', na noite desta quinta-feira (5)

Patricia Pillar e mais famosos prestigiam exposição em São Paulo
Patricia Pillar
Regina Braga e Drauzio Varella
Adriane Galisteu
Adriane Galisteu e Alexandre Iodice
Lídice Xavier e Marina Lima
Zélia Duncan
Bárbara Paz
DJ Zé Pedro
Natallia Rodrigues
Rio - Patricia Pillar e mais famosos prestigiaram a exposição "Etcétera", do arquiteto Isay Weinfeld, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (5). A mostra reúne cerca de 180 itens, incluindo maquetes, móveis, filmes, joias, peças de moda, textos do artista e mais.
Estiveram presentes Drauzio Varella e a mulher, Regina Braga; Adriane Galisteu e o marido, Alexandre Iodice; e Marina Lima acompanhada da mulher, Lídice Xavier. Zélia Duncan, Bárbara Paz, DJ Zé Pedro e Natallia Rodrigues também prestigiaram a exposição.
"Essa exposição do Isay para deixar essa noite muito especial. Adoro o Isay. Ele é genial. [...] Ele tem um trabalho muito especial", elogiou a apresentadora do reality "A Fazenda", da Record, ao mostrar alguns detalhes da mostra, através dos stories do Instagram.
