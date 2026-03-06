Jackson Antunes e a mulher, Cristiana Britto - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/03/2026 08:11

Rio - Jackson Antunes passou por um transplante de rim e teve o órgão doado pela mulher, Cristiana Britto, com quem é casado há mais de 30 anos. A revelação foi feita pelo ator mineiro de 65 anos em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, que será exibida neste domingo (8).

Um trecho da conversa do ator com a repórter Ana Carolina Raimundi foi compartilhado nas redes sociais do "Show da Vida", nesta quinta-feira (5). "Não tem coisa mais terrível do que dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança", desabafou Jackson.

Cristiana também participou da entrevista. "Meu maior medo é não estar perto dele", destacou.







