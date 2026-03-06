Francisco Vitti relata tentativa de assalto em Botafogo, Zona Sul do Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 13:18

Rio - O ator Francisco Vitti, de 28 anos, contou nas redes sociais que passou por uma tentativa de assalto em Botafogo, na Zona Sul do Rio. No relato, nos stories do Instagram do artista, ele descreveu o susto que viveu na noite de quarta-feira (5), por volta das 19h.

Segundo o ator, ele caminhava pelo bairro com seu cachorro, chamado Banana, quando percebeu a aproximação de um homem que parecia observá-lo. Francisco contou que usava fones de ouvido e, em um primeiro momento, não estranhou a situação.

“Ele parou na minha frente, eu falei ‘tudo bem?’. Aí ele falou: ‘Perdeu, perdeu, passa tudo, bora, passa’. Com uma mão meio troncha, assim, por fora da camisa, como se estivesse segurando alguma coisa”, relatou.

De acordo com o artista, a reação veio de forma instintiva. Ele guardou o celular no bolso e avaliou o movimento da rua antes de tomar qualquer atitude. Como havia muitas pessoas por perto, decidiu atravessar para o outro lado da via.

Durante a abordagem, o suspeito ainda fez uma ameaça. “Ele falou: ‘Se tu tentar qualquer gracinha, eu vou estourar a sua cabeça’. Aí o Banana tava na coleira, eu olhando no olho dele assim, comecei a atravessar a rua, atravessei a rua, o moleque virou de costa e foi embora.”

Apesar do susto, o episódio terminou sem roubo. Nos vídeos, Francisco também lembrou de outra situação parecida que viveu no mesmo bairro anos antes. Na ocasião, ele caminhava à noite com um amigo quando um homem armado em uma bicicleta abordou os dois, verificou os bolsos e deixou o local sem levar nada.

Francisco é irmão do ator Rafael Vitti e costuma dividir nas redes momentos do cotidiano, além de projetos ligados à atuação e à música. Desta vez, o artista usou o espaço para alertar seguidores sobre a situação que viveu nas ruas da cidade.