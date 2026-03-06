Francisco Vitti relata tentativa de assalto em Botafogo, Zona Sul do Rio Reprodução / Instagram
Francisco Vitti diz que sofreu tentativa de assalto em Botafogo: 'Perdeu, passa tudo'
Irmão de Rafael Vitti foi abordado por um homem enquanto passeava com o cachorro na Zona Sul do Rio
Latino sofre acidente de ônibus em São Paulo: 'Livramento'
Cantor mostrou frente do veículo danificada nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6)
De cabelo curtinho, Bruna Marquezine pratica exercícios
Atriz treinou braços e pernas ao lado do personal trainer Chico Salgado, nesta quinta-feira (5)
Jackson Antunes passa por transplante com rim doado pela mulher
Revelação foi feita em entrevista ao 'Fantástico', que será exibida neste domingo (8)
Influenciador Vovô Anésio, de 88 anos, sofre acidente e passa por cirurgia
Idoso fraturou o fêmur após tropeçar na quina da cama e cair no chão
Patricia Pillar e mais famosos prestigiam exposição em São Paulo
Arquiteto Isay Weinfeld apresentou a mostra 'Etcétera', na noite desta quinta-feira (5)
