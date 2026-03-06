Latino sofre acidente de ônibus em São Paulo: ’Livramento’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Latino sofre acidente de ônibus em São Paulo: ’Livramento’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 06/03/2026 12:08

Rio - Latino, de 53 anos, sofreu um acidente de ônibus na madrugada desta sexta-feira (6), após sair de um show em Mogi das Cruzes, na Avenida Washington Luiz, em São Paulo. Ao DIA, a assessoria do cantor deu detalhes sobre o ocorrido, ressaltando que "todos estão bem".

"Nessa madrugada, o ônibus do cantor Latino passou por um acidente quando saía de uma apresentação em Mogi das Cruzes em direção a São José do Rio Preto, na Washington Luiz. O motorista perdeu o controle do transporte, atravessando a pista, mas com a benção de Deus não havia nenhum veículo na mão oposta. Todos passam bem", diz o comunicado.

O dono do hit "Festa no Apê" relatou o acidente nas redes sociais, nesta manhã, mostrando a frente do veículo danificada devido a batida. "Livramento", escreveu o artista, que em seguida complementou: "Gratidão por estarmos vivos, Jesus". No registro, foi possível observar mais pessoas no local do acidente, além de uma ambulância.