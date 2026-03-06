Marcos Palmeiras - Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 14:18

Rio - A confraternização do elenco da novela "Três Graças", realizada na noite da última quinta-feira (5), terminou em dor de cabeça para Marcos Palmeira. O ator teve o carro furtado enquanto participava de uma celebração com colegas de elenco na Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Palmeira, que interpreta o dono de ferro-velho Joaquim na trama, chegou ao local dirigindo o próprio veículo e acompanhado da mulher, a documentarista Gabriela Gastal. Ao deixar o bar onde acontecia o encontro, no entanto, percebeu que o automóvel havia desaparecido.

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, o caso foi registrado como furto na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara). Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que agentes realizam diligências para apurar os fatos.

A assessoria do ator confirmou o ocorrido. "O carro era um SW4 e tinha seguro", informou a equipe. O modelo citado, da fabricante japonesa Toyota, pode custar até cerca de R$ 500 mil, dependendo da versão.

O momento em que Palmeira descobre o furto foi registrado em vídeo pelo perfil "Desocupado dos Famosos", que estava na porta do evento acompanhando a chegada e saída dos convidados. Nas imagens, o ator é avisado pela equipe de segurança sobre o desaparecimento do veículo e segue em direção ao estacionamento.

A reunião do elenco aconteceu para celebrar o capítulo 100 da novela e também o bom desempenho da produção, que vem registrando repercussão positiva entre o público. Até o momento, o carro não havia sido recuperado.