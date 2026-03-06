Daniel surge em dueto com a filha mais velha em vídeo gravado por Eliana - Reprodução / Instagram

Daniel surge em dueto com a filha mais velha em vídeo gravado por Eliana Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 13:49

Rio - A apresentadora Eliana dividiu com os seguidores um momento de intimidade durante uma visita à casa do cantor Daniel. O encontro rendeu um registro musical em clima familiar, protagonizado pelo artista e sua filha mais velha, Lara, de 16 anos.

Antes de chegar ao destino, Eliana publicou um vídeo nos stories do Instagram dentro de um helicóptero e revelou que estava a caminho do encontro. “Voando para visitar um amigo querido e sua família”, escreveu a apresentadora.

Já na casa do cantor, a comunicadora compartilhou alguns momentos da visita e mostrou uma pequena reunião musical improvisada. Em um dos vídeos divulgados, Daniel aparece sentado com um violão enquanto Lara solta a voz ao interpretar “Dancing Queen”, clássico do ABBA. A gravação foi feita por Eliana, que acompanhou a cena ao lado da família do artista.

A jovem já demonstrou interesse pela música em outras ocasiões e costuma publicar vídeos cantando nas redes sociais. Em algumas oportunidades, Lara também participou de momentos musicais ao lado do pai, tanto em encontros familiares quanto em participações pontuais durante shows do sertanejo.