Ludmilla compartilha registros de férias na Disney com Brunna Gonçalves e ZuriReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 15:43

Rio - Ludmilla dividiu com os seguidores novos registros das férias em família nos Estados Unidos. Ao lado da mulher, Brunna Gonçalves, e da filha, Zuri, a artista visitou um dos parques da Walt Disney World e publicou um álbum de fotos nas redes sociais.