Ludmilla compartilha registros de férias na Disney com Brunna Gonçalves e ZuriReprodução / Instagram
Nas imagens, Ludmilla aparece em momentos de carinho com a filha e também em passeios pelo parque ao lado da família. A cantora destacou que a experiência ganhou um novo significado com a presença da pequena. 'Descobrindo outra Disney com a minha Zuri, foi incrível", escreveu ela na legenda da publicação.
O álbum reúne diferentes momentos do passeio. Além de Brunna e da pequena Zuri, a mãe da cantora, Silvana, e outros familiares também aparecem nas fotos.
Nos comentários, fãs reagiram com mensagens de carinho à família. “Família linda e amada”, escreveu uma seguidora. “Perfeitas demais!”, comentou outra. “Zuri tá perfeita”, elogiou uma fã.
