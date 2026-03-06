Ludmilla compartilha registros de férias na Disney com Brunna Gonçalves e ZuriReprodução / Instagram

Rio - Ludmilla dividiu com os seguidores novos registros das férias em família nos Estados Unidos. Ao lado da mulher, Brunna Gonçalves, e da filha, Zuri, a artista visitou um dos parques da Walt Disney World e publicou um álbum de fotos nas redes sociais.
Nas imagens, Ludmilla aparece em momentos de carinho com a filha e também em passeios pelo parque ao lado da família. A cantora destacou que a experiência ganhou um novo significado com a presença da pequena. 'Descobrindo outra Disney com a minha Zuri, foi incrível", escreveu ela na legenda da publicação.

O álbum reúne diferentes momentos do passeio. Além de Brunna e da pequena Zuri, a mãe da cantora, Silvana, e outros familiares também aparecem nas fotos.

Nos comentários, fãs reagiram com mensagens de carinho à família. “Família linda e amada”, escreveu uma seguidora. “Perfeitas demais!”, comentou outra. “Zuri tá perfeita”, elogiou uma fã.