Rafa Kalimann celebra dois meses da filha com Nattan com piqueniqueReprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 19:24

Rio - Rafa Kalimann comemorou os dois meses de vida da filha, Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattan, nesta sexta-feira (6). A atriz e apresentadora compartilhou nas redes sociais fotos de um piquenique organizado para marcar a data durante uma viagem da família a Portugal.

A comemoração aconteceu ao ar livre e fugiu do formato tradicional de "mesversário" que costuma aparecer entre famosos. Nas imagens publicadas no Instagram, Rafa aparece ao lado da filha em meio a toalhas, flores e itens de festa. Zuza usou um pequeno chapéu comemorativo com o número que marca a idade.Na legenda do álbum, a ex-participante do "Big Brother Brasil" celebrou o momento em família: "Piquenique dos seus dois (fascinantes) meses. Te amamos, filha", escreveu.Nos últimos dias, o casal também tem dividido outros registros da viagem com a bebê. Em um dos momentos, Rafa brincou nas redes sociais sobre a semelhança física da filha. Segundo ela, Nattan tem recebido muitos comentários de que Zuza parece mais com ele."Falem que estou ficando a cara da minha mamãe para ela ficar um pouquinho animada e o papai se achar menos, por favor?", escreveu Rafa, em tom de brincadeira, como se a mensagem fosse da própria menina.