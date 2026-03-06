Rafa Kalimann celebra dois meses da filha com Nattan com piqueniqueReprodução / Instagram
A comemoração aconteceu ao ar livre e fugiu do formato tradicional de "mesversário" que costuma aparecer entre famosos. Nas imagens publicadas no Instagram, Rafa aparece ao lado da filha em meio a toalhas, flores e itens de festa. Zuza usou um pequeno chapéu comemorativo com o número que marca a idade.
Na legenda do álbum, a ex-participante do "Big Brother Brasil" celebrou o momento em família: "Piquenique dos seus dois (fascinantes) meses. Te amamos, filha", escreveu.
Nos últimos dias, o casal também tem dividido outros registros da viagem com a bebê. Em um dos momentos, Rafa brincou nas redes sociais sobre a semelhança física da filha. Segundo ela, Nattan tem recebido muitos comentários de que Zuza parece mais com ele.
"Falem que estou ficando a cara da minha mamãe para ela ficar um pouquinho animada e o papai se achar menos, por favor?", escreveu Rafa, em tom de brincadeira, como se a mensagem fosse da própria menina.
