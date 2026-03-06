Jogador do Fluminense, Guga faz tatuagem com nome e olhos da namorada - Reprodução / Instagram

Jogador do Fluminense, Guga faz tatuagem com nome e olhos da namorada Reprodução / Instagram

Publicado 06/03/2026 18:44

Rio - Dois meses após tornarem público o relacionamento, o lateral-direito Guga, do Fluminense, e a influenciadora Catherine Bascoy decidiram eternizar o romance na pele. O casal tatuou o nome um do outro e compartilhou o resultado nas redes sociais, gesto que chamou a atenção dos seguidores.

O jogador escreveu “Catherine” na mão, com a letra da própria influenciadora. Já Bascoy tatuou no antebraço o apelido do atleta, cujo nome de batismo é Cláudio. Além disso, o camisa do Tricolor também registrou no corpo um desenho dos olhos da namorada, tatuados na parte interna do bíceps.

A influenciadora comemorou o momento e mostrou os registros em seus perfis nas redes sociais. “Estamos fazendo arte... PS: ele quis fazer com minha letra. E ele fez meu olho”, escreveu emocionada.

O casal assumiu publicamente o namoro no início de janeiro, após semanas de especulação nas redes sociais. Na ocasião, Catherine publicou um álbum de fotos de momentos vividos durante o Réveillon em Fernando de Noronha, onde apareceu ao lado do jogador e de amigos.

Antes do relacionamento com o atleta do Fluminense, a influenciadora viveu um breve affair com o atacante Vinícius Júnior no ano passado.

Guga, por sua vez, encerrou no fim de 2025 um relacionamento de cinco anos com Jessica Franzoni. Desde então, o lateral passou a figurar entre os nomes mais comentados do elenco tricolor, muitas vezes citado por torcedores nas redes sociais como um dos galãs do time.