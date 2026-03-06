Jogador do Fluminense, Guga faz tatuagem com nome e olhos da namorada Reprodução / Instagram
Jogador do Fluminense, Guga faz tatuagem com nome e olhos da namorada
Catherine Bascoy também escreveu o nome do amado na pele; confira
Jogador do Fluminense, Guga faz tatuagem com nome e olhos da namorada
Catherine Bascoy também escreveu o nome do amado na pele; confira
Marina Ruy Barbosa diz por que nem sempre usa anel de noivado de mais de R$ 1 milhão
Atriz e ficaram noivos em outubro de 2023. O pedido aconteceu durante uma viagem do casal a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos,
Jojo Todynho quebra silêncio após infarto do namorado e critica especulações: 'Muito grave'
Thiago Gonçalves foi hospitalizado às pressas nesta quinta-feira (5)
Wanessa Camargo fala sobre relação com Sandy e lamenta rivalidade criada no início da carreira
Em entrevista, cantora diz que comparações da mídia e de fãs afastaram as duas e afirma que artistas da geração perderam chances de fazer parcerias
Ludmilla mostra férias na Disney com Brunna Gonçalves e a filha Zuri
Cantora abriu um álbum de fotos da viagem no Instagram, nesta sexta-feira (6)
Marcos Palmeira tem carro roubado durante festa do elenco de 'Três Graças' no Rio
Ator percebeu o desaparecimento do veículo ao deixar confraternização em Jacarepaguá
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.