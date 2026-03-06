Marina Ruy Barbosa - Reprodução Instagram

Publicado 06/03/2026 17:15 | Atualizado 06/03/2026 17:19

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, contou que não usa o anel de noivado milionário em todas as ocasiões. A joia, avaliada em mais de R$ 1 milhão, foi um presente do empresário Abdul Fares. A revelação foi feita durante uma conversa com o jornalista Léo Dias.

Anel de noivado de mais de R$ 1 milhão que Marina Ruy Barbosa ganhou Brazil News

Questionada sobre o uso da aliança, a atriz explicou que a decisão depende do tipo de evento ou situação. “Uso aliança de noivado, mas nem sempre”, afirmou.Segundo Marina, há momentos em que prefere deixar o anel em casa para evitar qualquer risco de perdê-lo, principalmente em ambientes nos quais pode acabar se distraindo. “Nem sempre. Acho que tem momentos, né? Então, às vezes, até Carnaval, por exemplo, eu não uso. Depende do lugar a que eu vou e do nível de consciência em que eu vou estar. Para não perder”, explicou.A atriz ainda brincou com a possibilidade de o anel acabar escapando do dedo sem que ela perceba. “Se eu não estiver muito ligada, vai que eu… Vai que cai [do meu dedo]. Aí não vai ser legal”, comentou.Marina e Abdul Fares ficaram noivos em outubro de 2023. O pedido aconteceu durante uma viagem do casal a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando a atriz recebeu o anel cravejado de diamantes avaliado em mais de R$ 1 milhão.Não foi a primeira vez que uma joia de noivado da atriz chamou atenção. O anel anterior, dado pelo empresário Alexandre Negrão, também teve grande repercussão. A peça foi criada pela designer Andrea Conti e teria custado cerca de R$ 500 mil.