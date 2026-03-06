Lívia Andrade - Reprodução Instagram

Publicado 06/03/2026 22:18

Lívia Andrade, de 42 anos, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (6) ao compartilhar novos registros com os seguidores. Solteira, a apresentadora apostou em um visual elegante e cheio de brilho para as fotos e celebrou a chegada do fim de semana com a legenda: “Sexxxtou…”.

Nos cliques, Lívia aparece usando um vestido dourado tomara que caia, adornado com aplicações brilhantes que formam desenhos ao longo da peça. O look foi complementado com colar delicado e outros acessórios, além de cabelo volumoso em ondas e maquiagem marcada.

A sexta-feira da artista, no entanto, não foi só de glamour. Em outra imagem publicada no mesmo carrossel, ela mostrou os bastidores de uma gravação. No registro, a apresentadora surge cercada por câmeras e integrantes da equipe técnica enquanto se prepara para entrar em cena.

Lívia está solteira desde o fim do relacionamento com o empresário Marcos Araújo. A separação já vinha sendo comentada desde setembro, mas o casal não havia confirmado publicamente na época. A confirmação veio apenas em janeiro, quando a apresentadora falou sobre o término durante participação no programa Domingão com Huck.