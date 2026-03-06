Lore Improta e Léo Santana comemoram aniversário de casamento em resort de luxo no Caribe - Reprodução Instagram

Lore Improta e Léo Santana comemoram aniversário de casamento em resort de luxo no CaribeReprodução Instagram

Publicado 06/03/2026 22:59

Depois da agenda intensa de Carnaval, Lore Improta e Léo Santana decidiram desacelerar e aproveitar alguns dias de descanso, e a viagem teve um motivo especial. Os dois foram para a França para comemorar mais um aniversário de casamento e dividiram momentos da celebração com os seguidores nas redes sociais.