Lore Improta e Léo Santana comemoram aniversário de casamento em resort de luxo no CaribeReprodução Instagram
Lore mostrou como foi a recepção no hotel Rosewood Le Guanahani, situado em Saint-Barthélemy. Ao chegar ao quarto, a influenciadora encontrou uma decoração preparada para a ocasião. O ambiente estava coberto por pétalas de rosas e contava ainda com balões, doces e outras guloseimas. Entre os detalhes, também havia fotografias da família espalhadas pelo espaço.
Informações divulgadas no site oficial do hotel indicam que as diárias podem chegar a cerca de R$ 12.895. As acomodações são voltadas para valorizar a paisagem tropical da ilha, muitas delas com vista para o mar. O local ainda oferece diferentes experiências aos hóspedes, como exposições de arte, trilhas guiadas por pontos turísticos e atividades gastronômicas.
