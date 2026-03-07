Leo Áquilla - Reprodução de vídeo

07/03/2026

Rio - Leo Áquilla defendeu a permanência de Simone Garuti no comando do "SuperPop", da RedeTV!, que será apresentado em breve por Cariúcha, em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (6). Na postagem, a jornalista explicou que fez um comentário de "indignação" durante a gravação da atração e negou que tenha algo contra a nova apresentadora.

"Não sou uma mulher que manda recado. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu chamo a pessoa e falo. Ontem (quinta) estive na RedeTV!, no programa 'SuperPop', apresentado pela talentosa Simone Garuti. Programa esse que será substituído a apresentadora, agora pela Cariúcha. Fiz uma fala de indignação lá dentro da RedeTV! avisando que eu não concordo com isso. Quem tem que apresentar esse programa é a Simone Garuti, que está no elenco do programa há 25 anos", afirmou Léo.

"A RedeTV!, na minha humilde opinião, tinha a obrigação de dar este programa para a Simone Garuti. Por que não reconhecer os talentos da própria casa? Agora, já estão distorcendo as coisas, dizendo que sou contra a Cariúcha. Cariúcha, você está no meu coração. Esse vídeo nunca foi sobre você, acho que você merece estar em um programa maravilhoso", reforçou a jornalista.

"Estou falando do 'SuperPop', que não é a sua cara. O que eu disse lá dentro para a direção foi: 'construam um programa com a cara dela, com a personalidade dela'. Extrovertida, divertida, bocudam fala tudo. Adoro a Cariúcha. Isso não é sobre Cariúcha. Isso é sobre a RedeTV e a ingratidão de não dar o SuperPop para a Simone Garuti, que está há 25 anos neste programa. Isso para mim, é uma injustiça", conclui.