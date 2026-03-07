Leo ÁquillaReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Leo ÁquillaReprodução de vídeo
Ver essa foto no Instagram
Vídeo: Leo Áquilla nega ataque à Cariúcha e defende permanência de Simone Garuti no' SuperPop'
Jornalista desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira (6)
Lore Improta e Léo Santana comemoram aniversário de casamento em resort de luxo no Caribe
Casal exibiu surpresa romântica preparada em hotel francês com diária que passa de R$ 12 mil
Lívia Andrade exibe produção cheia de brilho e chama atenção de seguidores
Apresentadora publicou fotos glamourosas e também mostrou momentos de gravação nesta sexta-feira
Giovanna Lancellotti e Gabriel David surgem abraçados sob aurora boreal durante viagem
Atriz registrou momento romântico durante passeio pela Lapônia e escreveu: 'Sorte nossa'
Key Alves registra primeira experiência de helicóptero com a filha
Acostumada aos desafios das quadras, a influenciadora decidiu experimentar uma nova sensação fora do universo esportivo
Simone Mendes faz festão para os 5 anos da filha Zaya; fotos
Celebração teve como tema a animação da Disney, 'Lilo & Stitch'