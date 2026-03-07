Andressa Urach - Reprodução de vídeo

Publicado 07/03/2026 09:39

Rio - Andressa Urach fez revelações íntimas em entrevista ao podcast "Que Mais?", no YouTube. Entre elas, a influenciadora de 38 anos revelou o número de homens com quem já transou na vida: mais de dois mil. O assunto surgiu quando a criadora de conteúdo adulto recordou o início da vida sexual, quando foi vítima de abuso, e a decisão de passar por uma himenoplastia, cirurgia de reconstrução do hímen, para 'perder a virgindade' com o marido, o empresário Flávio Giglioli.

"É uma cirurgia bem simples. Eu queria fazer um recomeço porque me casei e queria perder a virgindade com o meu marido. Sempre sonhei em perder a virgindade. E fui estuprada quando criança, não tive essa oportunidade de perder a virgindade. Fui vítima do abuso", recordou.

"Quando eu pensei nesse casamento, o quão bom estava me fazendo, o quanto eu estava feliz. E para também, na minha mente, apagar esse passado, apagar esses mil, dois mil homens, talvez, aos quais eu fiquei nesse decorrer da minha vida, foi uma forma simbólica, mas que pra mim tinha uma importância... É como se fosse um recomeço, uma nova aliança. Foi importante porque ele é importante para mim, queria que fosse diferente. Para mim foi bom, isso simboliza muito", completou.

