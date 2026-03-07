Bárbara Borges - Reprodução de vídeo

Publicado 07/03/2026 12:37

Rio - Campeã de "A Fazenda 14", da Record, Bárbara Borges revelou que já viveu um relacionamento tóxico ao comentar uma publicação da atriz Mariana Rosa, que falava sobre uniões abusivas. Sem dar detalhes sobre a pessoa, a atriz de 47 anos disse que ela era colocada em um lugar de inferioridade e relatou que foi 'silenciada' diversas vezes.

“Eu ouvi muitas vezes que a minha sorte é que eu tinha inteligência emocional porque eu não entendia nada de política, tudo o que eu sabia vinha do conhecimento dele, que os livros que eu lia não eram livros como os que ele lia, que ele tinha formação em duas faculdades e eu não tinha", escreveu Bárbara.

"Ele se colocava sempre como superior em tudo… E eu me sentia inferior. Já fui silenciada várias vezes em tom de brincadeira. Enfim, demorou bastante até eu me libertar", completou ela, que atualmente namora o ator Iran Malfitano.