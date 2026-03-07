Rayane Figliuzzi e BeloReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Rayane Figliuzzi curtiu o show do projeto Legado, de Gabb, Rodriguinho e Mr. Dan, no maior clima de romance com o namorado, o cantor Belo, no Espaço Hall, na Zona Sudoeste do Rio, neste sábado (7). Registros do momento foram compartilhados pela influenciadora no Instagram Stories. 
fotogaleria
Rayane Figliuzzi e Belo - Reprodução do Instagram
Rayane Figliuzzi e Belo - Reprodução do Instagram
"Olha quem veio no show comigo", escreveu a ex-A Fazenda na legenda. Nas imagens, Rayane canta a música "Pressentimento" e ganha um beijinho do amado.
Em outra publicação, ela mostrou o encontro de Belo com  Gabb, Rodriguinho e Mr. Dan nos bastidores, e também brincou: "Primeira vez que ele fica até o final de um show". 