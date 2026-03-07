Alane Dias - Reprodução do Instagram

Publicado 07/03/2026 17:00

Rio - A ex-BBB Alane Dias aproveitou o dia ensolarado deste sábado (7) para curtir uma praia. A influenciadora digital deu um mergulho no mar para espantar o calor e colocou o bronzeado em dia. De biquíni, ela ainda exibiu o corpão em forma. Um vídeo do momento foi publicado no Instagram Stories.

Vale lembrar que Alane é namorada de Francisco, filho de Preta Gil. Os dois assumiram o romance em maio de 2025, mas preferem manter o relacionamento longe dos holofotes.



Recentemente, a influenciadora virou assunto nas redes sociais após publicar um vídeo que parte do público interpretou como uma indireta para Virginia Fonseca. A ex-BBB apareceu com curativos nos ombros e nas costas e comentou: "'Como você aguenta o peso do costeiro?' Só paro se eu desmaiar, amor".

Pouco depois, uma seguidora apontou nos comentários: "A indireta pra Virginia". A resposta veio direta: "Lógico que não, que coisa chata isso".