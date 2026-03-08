Alceu Valença canta com Zaz - Reprodução de vídeo

Publicado 08/03/2026 10:04

Rio - Alceu Valença fez uma participação especial no show da cantora francesa Zaz, no Vivo Rio, na Zona Sul, na noite deste sábado (7). No palco, os artistas entoaram a canção "La Belle de Jour" e empolgaram o público presente. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo artista pernambucano no Instagram.

"Ô coisa bonita de se viver, minha gente. Ontem (sábado) tive a alegria de subir no palco com a querida Zaz e cantar junto La Belle de Jour. Quando eu me dei conta, todo mundo ali já estava cantando com a gente. Um coro bonito, cheio de alma, daqueles que arrepiam a gente da cabeça aos pés. Foi daqueles momentos em que a música toma conta de tudo e a gente simplesmente se entrega. Uma explosão de emoções", escreveu o artista.



"Zaz, minha querida, muito obrigado por esse encontro tão bonito. Que voz linda você tem. Foi uma alegria grande dividir esse palco com você. E o mais bonito é pensar que isso tudo acontece na véspera de algo muito especial", destacou.

Em breve, Alceu vai estrear a turnê "Alceu Valença 80 Girassóis", na Cidade Maravilhosa. A apresentação acontecerá no próximo sábado, dia 14, na Farmasi Arena.

Em seguida, ele leva o show para São Paulo (28/03), Salvador (10/04), Florianópolis (18/04), Curitiba (25/04), Brasília (09/05), Recife (15/05), Fortaleza (23/05), Belém (30/05) e Belo Horizonte (20/06).







