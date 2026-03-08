Mell Muzzillo e Daphne BozaskiReprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Intérpretes de Maggye e Lucélia em "Três Graças", Mell Muzzillo e Daphne Bozaski aproveitaram uma folguinha nas gravações da novela para curtir uma praia. As atrizes colocaram a vitamina D em dia,  relaxaram nas areias do local e posaram juntinhas para uma foto.
fotogaleria
Mell Muzzillo - Reprodução do Instagram
Mell Muzzillo e Daphne Bozaski - Reprodução do Instagram
O clique foi compartilhado pela namorada de Marcelo Mello Jr. no Instagram, neste sábado (7). Em outra publicação, Mell postou uma foto só dela e escreveu: "Mergulho no mar entre uma gravação e outra". 