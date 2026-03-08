Mell Muzzillo e Daphne Bozaski - Reprodução do Instagram

Publicado 08/03/2026 13:12

Rio - Intérpretes de Maggye e Lucélia em "Três Graças", Mell Muzzillo e Daphne Bozaski aproveitaram uma folguinha nas gravações da novela para curtir uma praia. As atrizes colocaram a vitamina D em dia, relaxaram nas areias do local e posaram juntinhas para uma foto.

O clique foi compartilhado pela namorada de Marcelo Mello Jr. no Instagram, neste sábado (7). Em outra publicação, Mell postou uma foto só dela e escreveu: "Mergulho no mar entre uma gravação e outra".