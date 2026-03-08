Ana Lúcia Torre - Reprodução de vídeo

Publicado 08/03/2026 09:42

Rio - Ana Lúcia Torre, de 80 anos, passou mal e cancelou as apresentações do espetáculo "Olhos nos Olhos", em cartaz no BTG Pactual Hall, em São Paulo, deste fim de semana. A informação foi divulgada através das redes sociais da peça, estrelada por ela. O comunicado informa que a atriz passa bem e precisa de repouso.

"Informamos que, devido a um mal-estar apresentado pela atriz Ana Lúcia Torre e seguindo orientação médica para seu adequado repouso e recuperação, as sessões do espetáculo “Olhos nos Olhos” programadas para sábado (07) e domingo (08) estão canceladas", diz a nota.

"A atriz encontra-se assistida e passa bem, porém necessita deste período de descanso para que possa retomar a temporada nas próximas apresentações. Lamentamos sinceramente qualquer transtorno e agradecemos, desde já, a compreensão e o carinho do público neste momento, priorizando sempre o bem-estar da artista e a qualidade das apresentações", complementa.