Jojo Todynho visita namorado no hospitalReprodução de vídeo

Publicado 08/03/2026 15:51

Rio - Jojo Todynho visitou o namorado, Thiago Gonçalves, no Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, neste domingo (8). Na ocasião, a cantora dançou e encheu o amado, que deu entrada na unidade de saúde na última quinta-feira (5) após sofrer um infarto, de carinhos e beijinhos.







Um vídeo do momento foi publicado por Jojo no Instagram. "Com essa cuidadora de sênior não falta alegria e positividade!", escreveu ela na legenda. "Já está testando o coração do guarda… vem com calma mulher", comentou Thiago.

Na última sexta (6), a artista disse que, ainda, não havia a confirmação sobre a causa do infarto do namorado. "Confirmei que o Thiago sofreu o infarto, mas não tem nada relacionado a anabolizantes. Isso é uma informação que chegaram dizendo que receberam lá de dentro, muito grave a pessoa espalhar isso".

A influenciadora também comentou o susto que viveu ao saber da situação. "Thiago tem filho, tem família. Ainda está sendo apurado o que pode ter acontecido, mas ele está bem. Quem tá infartada por dentro sou eu, porque eu fiquei de perna bamba, mas esse homem é um tanque de guerra. Tá sendo bem acompanhado".