Rio - Carol Castro lamentou sua ausência na lista de indicados do "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", em uma publicação feita no X, antigo Twitter, neste domingo (8). Intérprete de Clarice em "Garota do Momento", a atriz expressou sua dedicação para dar vida à personagem marcante na trama e agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs.
"É. Não foi dessa vez que fui indicada ao 'Melhores do Ano'. Dei tudo de mim, me entreguei de corpo e alma para Clarice. Mas, às vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas precisamos olhar para o lado positivo: A resposta e a voz do povo. Obrigada pelas mensagens!", escreveu ela.
Internautas enviaram mensagens de apoio à Carol. "Vencedora do povo", "Pra mim, você já ganhou, Carol", "No nosso palco, voce está lá! E com muito talento e merecimento" e "Fala mesmo diva, foi uma das melhores atuações do ano" foram alguns dos comentários publicados na rede social.
Ausência de Sophie Charlotte
Os internautas também apontaram a ausência de Sophie Charlotte, a Gerluce de "Três Graças", entre as indicadas. "Estou incrédula com a categoria atriz de novela do melhores do ano. Cadê a Sophie Charlotte na lista, gente? Nada contra as atrizes indicadas, mas as personagens da maioria delas não são melhores que a Gerluce nunca. Que maluquice e forçação de barra é essa?", afirmou um usuário do X.
"É muito absurdo a Sophie Charlotte não ter sido indicada nos Melhores do Ano", opinou outro. "Achei muita sacanagem o que fizeram com a Carol, assim como a Sophie Charlotte, que merecia muito uma indicação também. Injusto demais a Grazi ser indicada e ela não, porque a querida tá dando um show de atuação como Gerluce", declarou uma terceira pessoa.