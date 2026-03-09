Carol Castro interpretou Clarice em 'Garota do Momento' - Beatriz Damy / Divulgação

Publicado 09/03/2026 10:12

Rio - Carol Castro lamentou sua ausência na lista de indicados do "Melhores do Ano" , do "Domingão com Huck", em uma publicação feita no X, antigo Twitter, neste domingo (8). Intérprete de Clarice em "Garota do Momento", a atriz expressou sua dedicação para dar vida à personagem marcante na trama e agradeceu o carinho que tem recebido dos fãs.

"É. Não foi dessa vez que fui indicada ao 'Melhores do Ano'. Dei tudo de mim, me entreguei de corpo e alma para Clarice. Mas, às vezes acontecem coisas que a gente não entende, mas precisamos olhar para o lado positivo: A resposta e a voz do povo. Obrigada pelas mensagens!", escreveu ela.

É.Ñ foi dessa vez q fui indicada ao melhores do ano.Dei tudo de mim,me entreguei de corpo e alma pra Clarice.Mas,as vezes acontecem coisas q a gente não entende,mas precisamos olhar pro lado positivo:A resposta e a voz do povo.Obrigada pelas mensagens! — * Carol Castro * (@CarolCastroReal) March 8, 2026

Internautas enviaram mensagens de apoio à Carol. "Vencedora do povo", "Pra mim, você já ganhou, Carol", "No nosso palco, voce está lá! E com muito talento e merecimento" e "Fala mesmo diva, foi uma das melhores atuações do ano" foram alguns dos comentários publicados na rede social.

Ausência de Sophie Charlotte

Os internautas também apontaram a ausência de Sophie Charlotte, a Gerluce de "Três Graças", entre as indicadas. "Estou incrédula com a categoria atriz de novela do melhores do ano. Cadê a Sophie Charlotte na lista, gente? Nada contra as atrizes indicadas, mas as personagens da maioria delas não são melhores que a Gerluce nunca. Que maluquice e forçação de barra é essa?", afirmou um usuário do X.

"É muito absurdo a Sophie Charlotte não ter sido indicada nos Melhores do Ano", opinou outro. "Achei muita sacanagem o que fizeram com a Carol, assim como a Sophie Charlotte, que merecia muito uma indicação também. Injusto demais a Grazi ser indicada e ela não, porque a querida tá dando um show de atuação como Gerluce", declarou uma terceira pessoa.