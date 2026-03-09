Luciano Huck durante o 'Domingão'Reprodução de vídeo / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A lista de indicados do "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", da TV Globo, foi divulgada neste domingo (8). No programa ao vivo, Luciano Huck revelou que a premiação acontecerá no programa ao vivo do dia 29 de março e anunciou algumas novidades desta edição. 
"O Melhores do Ano vai rolar no mesmo mês do Oscar. Dia 29 de março, daqui a três semanas, todo o elenco da TV Globo vai estar reunido para aplaudir os destaques da dramaturgia, da música e do jornalismo", afirmou o apresentador.
Luciano, em seguida, informou que o vencedor da categoria 'revelação', disputada por Alana Cabral, Belo, Gabriela Loran, L7nnon e Ricardo Teodoro, será revelado na semana anterior, dia 22. "Nas categorias mais concorridas nós vamos ter cinco finalistas. E a categoria revelação do ano, a gente vai revelar aqui, no palco do 'Domingão', uma semana antes do Melhores do Ano". 
Ao todo, 12 categorias fazem parte da premiação. Nomes da dramaturgia, jornalismo e música e humor, que se destacaram ao longo deste ano, disputam os troféus. 
Confira: 
Novela
Garota do Momento
Três Graças
Vale Tudo
Atriz de Novela
Bella Campos, a Maria de Fátima de "Vale Tudo"
Debora Bloch, a Odete Roitman de "Vale Tudo"
Duda Santos, a Beatriz de "Garota do Momento"
Grazi Massafera, a Arminda de "Três Graças"
Taís Araujo, a Raquel de "Vale Tudo"
Ator de Novela
Murilo Benício, o Santiago Ferette de "Três Graças"
Pedro Novaes, o Beto de "Garota do Momento"
Sergio Guizé, o Candinho de "Êta Mundo Melhor!"
Thomás Aquino, o Josué de "Guerreiros do Sol"
Tony Ramos, o Abel de "Dona de Mim"
Atriz Coadjuvante
Alice Carvalho, a Otília de "Guerreiros do Sol"
Belize Pombal, a Consuelo de "Vale Tudo"
Maisa, a Bia de "Garota do Momento"
Paolla Oliveira, a Heleninha de "Vale Tudo"
Suely Franco, a Rosa de "Dona de Mim"
Ator Coadjuvante
Cauã Reymond, o César de "Vale Tudo"
Eduardo Sterblitch, o Alfredo de "Garota do Momento"
Marcello Novaes, o Jaques de "Dona de Mim"
Pedro Novaes, o Leonardo de "Três Graças"
Alexandre Nero, o Marco Aurélio de "Vale Tudo"
Revelação do Ano
Alana Cabral, a Joélly de "Três Graças"
Belo, Misael de "Três Graças"
Gabriela Loran, a Viviane de "Três Graças"
L7nnon, o Ryan de "Dona de Mim"
Ricardo Teodoro, o Olavinho de "Vale Tudo"
Série do Ano
"Dias Perfeitos"
"Pablo e Luisão"
"Raul Seixas: Eu Sou"
Atriz de Série

Alice Wegmann, a Raíssa de "Rensga Hits"
Dira Paes, a Conceição de "Pablo e Luisão"
Julia Dalavia, a Clarice de "Dias Perfeitos"
Ator de Série
Ailton Graça, o Luisão de "Pablo e Luisão"
Jaffar Bambirra, o Téo de "Dias Perfeitos"
Otávio Müller, o Pablo de "Pablo e Luisão"
Jornalismo
César Tralli
Maju Coutinho
Poliana Abritta
Profissional do Esporte
Alex Escobar
Everaldo Marques
Fred Bruno
Humor
Paulo Vieira
Rafael Portugal
Tata Werneck