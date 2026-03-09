Luciano Huck durante o 'Domingão' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Luciano Huck durante o 'Domingão'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/03/2026 09:44

Rio - A lista de indicados do "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", da TV Globo, foi divulgada neste domingo (8). No programa ao vivo, Luciano Huck revelou que a premiação acontecerá no programa ao vivo do dia 29 de março e anunciou algumas novidades desta edição.

"O Melhores do Ano vai rolar no mesmo mês do Oscar. Dia 29 de março, daqui a três semanas, todo o elenco da TV Globo vai estar reunido para aplaudir os destaques da dramaturgia, da música e do jornalismo", afirmou o apresentador.

Luciano, em seguida, informou que o vencedor da categoria 'revelação', disputada por Alana Cabral, Belo, Gabriela Loran, L7nnon e Ricardo Teodoro, será revelado na semana anterior, dia 22. "Nas categorias mais concorridas nós vamos ter cinco finalistas. E a categoria revelação do ano, a gente vai revelar aqui, no palco do 'Domingão', uma semana antes do Melhores do Ano".

Ao todo, 12 categorias fazem parte da premiação. Nomes da dramaturgia, jornalismo e música e humor, que se destacaram ao longo deste ano, disputam os troféus.

Confira:

Novela

Garota do Momento

Três Graças

Vale Tudo



Atriz de Novela

Bella Campos, a Maria de Fátima de "Vale Tudo"

Debora Bloch, a Odete Roitman de "Vale Tudo"

Duda Santos, a Beatriz de "Garota do Momento"

Grazi Massafera, a Arminda de "Três Graças"

Taís Araujo, a Raquel de "Vale Tudo"

Ator de Novela

Murilo Benício, o Santiago Ferette de "Três Graças"

Pedro Novaes, o Beto de "Garota do Momento"

Sergio Guizé, o Candinho de "Êta Mundo Melhor!"

Thomás Aquino, o Josué de "Guerreiros do Sol"

Tony Ramos, o Abel de "Dona de Mim"

Atriz Coadjuvante

Alice Carvalho, a Otília de "Guerreiros do Sol"

Belize Pombal, a Consuelo de "Vale Tudo"

Maisa, a Bia de "Garota do Momento"

Paolla Oliveira, a Heleninha de "Vale Tudo"

Suely Franco, a Rosa de "Dona de Mim"

Ator Coadjuvante

Cauã Reymond, o César de "Vale Tudo"

Eduardo Sterblitch, o Alfredo de "Garota do Momento"

Marcello Novaes, o Jaques de "Dona de Mim"

Pedro Novaes, o Leonardo de "Três Graças"

Alexandre Nero, o Marco Aurélio de "Vale Tudo"

Revelação do Ano

Alana Cabral, a Joélly de "Três Graças"

Belo, Misael de "Três Graças"

Gabriela Loran, a Viviane de "Três Graças"

L7nnon, o Ryan de "Dona de Mim"

Ricardo Teodoro, o Olavinho de "Vale Tudo"



Série do Ano

"Dias Perfeitos"

"Pablo e Luisão"

"Raul Seixas: Eu Sou"

Atriz de Série



Alice Wegmann, a Raíssa de "Rensga Hits"

Dira Paes, a Conceição de "Pablo e Luisão"

Julia Dalavia, a Clarice de "Dias Perfeitos"

Ator de Série

Ailton Graça, o Luisão de "Pablo e Luisão"

Jaffar Bambirra, o Téo de "Dias Perfeitos"

Otávio Müller, o Pablo de "Pablo e Luisão"

Jornalismo

César Tralli

Maju Coutinho

Poliana Abritta

Profissional do Esporte

Alex Escobar

Everaldo Marques

Fred Bruno



Humor

Paulo Vieira

Rafael Portugal

Tata Werneck