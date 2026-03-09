Rio - A lista de indicados do "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", da TV Globo, foi divulgada neste domingo (8). No programa ao vivo, Luciano Huck revelou que a premiação acontecerá no programa ao vivo do dia 29 de março e anunciou algumas novidades desta edição.
"O Melhores do Ano vai rolar no mesmo mês do Oscar. Dia 29 de março, daqui a três semanas, todo o elenco da TV Globo vai estar reunido para aplaudir os destaques da dramaturgia, da música e do jornalismo", afirmou o apresentador.
Luciano, em seguida, informou que o vencedor da categoria 'revelação', disputada por Alana Cabral, Belo, Gabriela Loran, L7nnon e Ricardo Teodoro, será revelado na semana anterior, dia 22. "Nas categorias mais concorridas nós vamos ter cinco finalistas. E a categoria revelação do ano, a gente vai revelar aqui, no palco do 'Domingão', uma semana antes do Melhores do Ano".
Ao todo, 12 categorias fazem parte da premiação. Nomes da dramaturgia, jornalismo e música e humor, que se destacaram ao longo deste ano, disputam os troféus.
Confira:
Novela
Garota do Momento Três Graças Vale Tudo
Atriz de Novela
Bella Campos, a Maria de Fátima de "Vale Tudo" Debora Bloch, a Odete Roitman de "Vale Tudo" Duda Santos, a Beatriz de "Garota do Momento" Grazi Massafera, a Arminda de "Três Graças" Taís Araujo, a Raquel de "Vale Tudo"
Ator de Novela
Murilo Benício, o Santiago Ferette de "Três Graças" Pedro Novaes, o Beto de "Garota do Momento" Sergio Guizé, o Candinho de "Êta Mundo Melhor!" Thomás Aquino, o Josué de "Guerreiros do Sol" Tony Ramos, o Abel de "Dona de Mim"
Atriz Coadjuvante
Alice Carvalho, a Otília de "Guerreiros do Sol" Belize Pombal, a Consuelo de "Vale Tudo" Maisa, a Bia de "Garota do Momento" Paolla Oliveira, a Heleninha de "Vale Tudo" Suely Franco, a Rosa de "Dona de Mim"
Ator Coadjuvante
Cauã Reymond, o César de "Vale Tudo" Eduardo Sterblitch, o Alfredo de "Garota do Momento" Marcello Novaes, o Jaques de "Dona de Mim" Pedro Novaes, o Leonardo de "Três Graças" Alexandre Nero, o Marco Aurélio de "Vale Tudo"
Revelação do Ano
Alana Cabral, a Joélly de "Três Graças" Belo, Misael de "Três Graças" Gabriela Loran, a Viviane de "Três Graças" L7nnon, o Ryan de "Dona de Mim" Ricardo Teodoro, o Olavinho de "Vale Tudo"
Série do Ano
"Dias Perfeitos" "Pablo e Luisão" "Raul Seixas: Eu Sou"
Atriz de Série
Alice Wegmann, a Raíssa de "Rensga Hits" Dira Paes, a Conceição de "Pablo e Luisão" Julia Dalavia, a Clarice de "Dias Perfeitos"
Ator de Série
Ailton Graça, o Luisão de "Pablo e Luisão" Jaffar Bambirra, o Téo de "Dias Perfeitos" Otávio Müller, o Pablo de "Pablo e Luisão"