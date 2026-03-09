Ticiane Pinheiro empolga internautas ao fazer ’quadradinho de oito’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 09/03/2026 08:10

Rio - Ticiane Pinheiro empolgou internautas ao fazer o 'quadradinho de oito', inspirada em Anitta, durante a "Batalha do Lip Sync", no "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (8). A apresentadora - que irá comandar um reality show no Globoplay - competiu contra Otaviano Costa, vencedor da disputa.

"A Ticiane Pinheiro já chegou na Globo fazendo o 'quadradinho de oito' ao som de Anitta [risos] Lendária", elogiou um usuário do X, antigo Twitter. "Repetiu o próprio meme. Diva", comentou um admirador. "Eu amei! Em certos momentos parecia a Anitta de verdade", escreveu uma telespectadora. "Socorro, achei que era a Katy Perry", brincou uma internauta. "Muito bom", disse outra pessoa, aos risos.

'Batalha'

No 1º Round, Ticiane apostou na nostalgia e dublou a canção "Ursinho Pimpão", do Balão Mágico. A apresentadora fez parte do grupo musical durante a infância. No palco da atração, comandada por Luciano Huck, a performance contou com coreografia e figurino.



Já na segunda parte da competição, a comunicadora optou por músicas de Anitta. Ela iniciou a apresentação dublando "Girl From Rio", canção inspirada em "Garota de Ipanema". O sucesso de Tom Jobim foi composto para a mãe de Tici, Helô Pinheiro, que surpreendeu ao surgir no palco durante a 'batalha'.

Em seguida, a apresentadora dublou e dançou ao som do medley composto pelas canções "Vai Malandra" e "Sua Cara". A coreografia, inclusive, teve direito até a 'quadradinho de oito', passo de funk em que, deitada no chão, a pessoa rebola com as pernas para cima. O passo foi criado pelo Bonde das Maravilhas.

Otaviano - que dublou canções de Gabriel O Pensador e do filme "O Máskara" (1994), protagonizado por Jim Carrey, recebeu mais votos da plateia e venceu a disputa.

'Quadradinho'

E não foi a primeira vez que Tici se jogou no funk! Em 2013, ela surpreendeu ao fazer o 'quadradinho' durante o "Programa da Tarde", da Record, comandado por Ana Hickmann. Na ocasião, a apresentadora viralizou e até se tornou meme.

Novo programa

Durante o "Domingão", ela revelou que irá apresentar um reality show na plataforma de streaming da emissora. "Eu estou muito feliz, primeiro porque eu queria muito. Estou me mudando para o Rio, voltando para essa emissora, que sempre me acolheu tão bem", celebrou a comunicadora. O projeto ainda está em desenvolvimento.

Em dezembro do ano passado, Ticiane se despediu do "Hoje em Dia", da Record. A apresentadora deixou a emissora após 20 anos para viver com o marido, César Tralli, que assumiu a bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo, e se mudou para o Rio de Janeiro. O casal é pai de Manuella, de 6 anos. Ela também é mãe de Rafaella, fruto da antiga união com o empresário Roberto Justus.