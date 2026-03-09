Jackson Antunes durante entrevista ao 'Fantástico'Reprodução de vídeo

Rio - Jackson Antunes, de 65 anos, contou como tem sido seu processo de recuperação, após passar por um transplante de rim, em dezembro do ano passado, e ter o órgão doado pela mulher, Cristiana Britto, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (8). Conhecido por papéis em novelas como "O Rei do Gado" (1996), "Renascer (1993 e 2024) e "Todas as Flores" (2022), o ator também relatou as mudanças na vida dele.
"Fui sentindo aos poucos uma mudança, uma estranheza. Depois uma espécie de adaptação, que não ocorreu somente fisicamente, mas também espiritualmente", afirmou o artista mineiro. 
Jackson se emocionou ao comentar como era ter um 'pedaço' da mulher dentro dele. "É uma constatação de um amor pleno. A partir do momento em que eu fui transplantado e a Cris, quatro dias depois, foi me visitar, eu a olhei diferente. Uma luz diferente. A palavra verdadeira é agradecimento". 
Ele também expressou: "Só queria uma coisa na minha vida. Eu queria ver o pôr do sol e queria ver o álbum do meu filho pronto. Meu filho enchia aquele CTI de amor, porque ele cantava". Por fim, o ator revelou como se sente atualmente. "Estou vendo o pôr do sol como se fosse o primeiro que eu estivesse vendo, estou me sentindo mais bonito, mais forte, mais perto de Deus... A vida é muito gostosa". 
Histórico de doenças
Nos anos 1990, Antunes sofreu três tromboses. Em um exame feito aos 33 anos, descobriu que tinha apenas um rim. Nos últimos anos, o órgão começou a perder força. Em 2015, Jackson recebeu o diagnóstico de doença renal crônica e passou a controlar a alimentação. Três anos depois, o artista enfrentou um câncer no pâncreas, e se recuperou. Já em 2024, durante as gravações do remake de "Renascer", ele realizou sessões de hemodiálise.
"Deus faz dois tipos de gente. Aquele que passa a vida inteira sendo um Zé, adoece uma vez e vai para a terra dos 'pés juntos'. E tem um outro 'caboclo' que adoece todo dia. E Deus é tão perfeito que o cabra passa na 'raba' da morte e se livra. Eu sou desse tipo de gente", disse ele logo no início da entrevista ao "Fantástico". 