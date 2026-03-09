Comandado por Celso Portiolli, Domingo Legal sofre queda de energia - Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 09/03/2026 09:00 | Atualizado 09/03/2026 12:33

Rio - Uma queda de energia no "Domingo Legal", do SBT, surpreendeu o Celso Portiolli e os convidados da atração, neste domingo (8). O apagão ocorreu durante o quadro "Passa ou Repassa". Totalmente no escuro, o apresentador precisou improvisar e ligou a lanterna do celular para lidar com a situação inesperada.

"Opa. Rapaz, acabou a energia aqui? A gente está no ar ainda!", disse Portiolli, que enfrentou o imprevisto com bom humor. Ele, então, recorreu a lanterna do celular para continuar o programa e iluminar seu rosto. "Eu estou aqui, fica comigo. Caiu a energia. Caramba, hein".

Segundos depois a luz voltou, e a dinâmica foi retomada.

Confira: