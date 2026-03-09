Isabella Scherer faz primeiro ultrassom e descobre quantos bebês está esperando - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/03/2026 08:55

Rio - Grávida do terceiro filho, Isabella Scherer compartilhou nas redes sociais, neste domingo (8), registros do primeiro ultrassom. A campeã do "MasterChef Brasil 8", da Band, descobriu que está à espera de um bebê. A cozinheira já é mãe dos gêmeos Mel e Bento, de 3 anos.

"Descobrindo se são gêmeos de novo ou não. É um!!! Ficamos aliviados, porque quatro seria puxado", escreveu a chef. Ela estava acompanhada do marido, o surfista Rodrigo Calazans. Antes de descobrir, o casal palpitou: "Eu acho que é um [neném]". O nome e o gênero, no entanto, ainda não foram revelados.

Além disso, Isabella e Rodrigo prepararam uma surpresa para revelar a novidade aos gêmeos. "Contando para os 'pequenúsculos' que eles serão irmãos mais velhos". Os papais levaram uma caixa com alguns itens, incluindo uma cartinha, como tivesse sido escrita pelo caçula.

As crianças acariciaram a barriga da mãe e tiraram algumas dúvidas sobre a chegada do novo integrante da família. "Vai ser um menino e uma menina?", perguntou Bento. "Não, vai ser só um dessa vez", explicou Isabella, aos risos.

A filha do ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, anunciou a nova gestação na última quarta-feira (4), na mesma rede social. "Ops... I did it again [fiz isso de novo]", escreveu, fazendo referência à icônica canção de Britney Spears.