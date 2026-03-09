Ex-BBB Flay - Reprodução do Instagram

Publicado 09/03/2026 10:47 | Atualizado 09/03/2026 10:59

Rio - Flay usou o Instagram Stories, neste domingo (8), para se manifestar sobre o acidente envolvendo o ônibus de sua equipe, em Pernambuco. A ex-BBB informou que uma moto invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. Em um longo relato, a cantora e influenciadora digital lamentou a situação e pediu respeito aos fãs.

"Hoje (domingo) vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. Na madrugada, por volta das 3h50, o ônibus da minha equipe se envolveu em um acidente na rodovia, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show", iniciou.

"Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência. Consta também no registro que o condutor da motocicleta estava sem capacete no momento do acidente. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos", acrescentou.

Flay relatou, na sequência, que membros de sua equipe também se machucaram no acidente. "Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados fisicamente e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à familia que enfrenta esse momento difícil".

"Nosso motorista e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência, prestando todas as informações necessárias, e seguem colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Seguimos em oração e solidariedade", finalizou.