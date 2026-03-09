Kelly Key e o marido, Mico Freitas - Reprodução de vídeo

Kelly Key e o marido, Mico FreitasReprodução de vídeo

Publicado 09/03/2026 13:42

Rio - Ao lado do marido, Mico Freitas, Kelly Key denunciou um vizinho da casa onde a família mora no Rio de Janeiro, em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (8). No relato, o casal contou que o homem, um médico famoso da área de transplante capilar, já tentou agredir o pai da cantora com uma barra de ferro e tem comportamentos obsessivos pela filha dela, Suzanna, de 25 anos.

"Esse vizinho é um médico conhecido no Rio de Janeiro, de transplante capilar, que depois de umas perdas familiares, problemas pessoais difíceis, ele desenvolveu um quadro psicológico muito grave. Hoje ele mistura medicações psiquiátricas com álcool, e isso faz com que ele se torne completamente imprevisível. Ao longo desses dois anos, aconteceram episódios muito preocupantes no condomínio e diretamente com a nossa família. "Ele já entrou na casa da vizinha da frente de madrugada, tentou agredir meu pai com uma barra de ferro e foi levado à delegacia inúmeras vezes, assim como foi internado inúmeras vezes", disse Kelly.



Mico disparou: "Hoje em dia não dá mais para suportar, já fizemos de tudo. Já fomos à delegacia mais de uma vez, já fizemos queixa... Ele já chegou ao ponto de um vizinho acordar e ele estar na sala tomando uma bebida alcoólica... Ele já falou para mim que minha filha o convidou para ir ao cinema, e que o convite foi feito pelo ar-condicionado. É isso aí, ele ouve a voz da minha filha no ar-condicionado da casa dele. Tem vizinha com filha de 9, 10 anos e ele colocou na cabeça que criou a criança".

Ele seguiu dando exemplos das ações do homem. "Ele fez um buraco no teto porque diz que ouve vozes e vê pessoas no teto da casa dele. Ele já tocou a campainha no vizinho chamando pra uma festa em cima da árvore, que estava cheio de gente em cima da árvore. Ou seja, não tem como dialogar com uma pessoa assim". Kelly reforçou: "Ele já foi levado à delegacia e internado várias vezes, mas sempre acontece a mesma coisa: ele fica internado alguns meses, assina a saída por conta própria e volta pra casa ainda pior".

A influenciadora e cantora explicou que o homem vive sozinho e "tem apresentado comportamentos obsessivos, principalmente com as mulheres da minha casa, especialmente com a minha filha. Ontem ele deixou vinho na porta, tocou interfone, deixou pizza".

Apelo ao Ministério Público

No relato, o casal fez um pedido ao Ministério Público. "O apelo seria ao Ministério Público para entrar com uma investigação, para nomear um curador responsável por esse senhor. Ele não pode ser responsável por ele próprio. Isso não é um episódio isolado, isso vem acontecendo repetidas vezes há mais de dois anos. Tudo está documentado, filmado, a gente tem boletins de ocorrência, temos registro de tudo o que estamos falando. Nós não podemos esperar uma desgraça acontecer", garantiu.

Kelly afirmou que tudo relacionado ao caso está documentado e deixou claro que o intuito do vídeo não era prejudicar o homem. Pelo contrário: "É um pedido de ajuda… A gente pede ajuda porque é evidente que essa pessoa precisa de acompanhamento sério e constante, mas também é evidente que ele não está em condições de viver sozinho".

Com medo, a artista contou que cogitou contratar uma equipe de segurança privada para vigiar a casa da família, mas que o custo seria 'insustentável' devido ao valor de R$ 40 mil por mês.

Confira: