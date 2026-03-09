Zé Felipe e Ana Castela viajam juntos para a Fazenda Talismã - Reprodução Instagram

Publicado 09/03/2026 16:06

Nesta segunda-feira (9), Ana Castela, de 22 anos, e Zé Felipe, de 27, fizeram uma viagem juntos rumo à Fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo. O deslocamento aconteceu em um jatinho particular e contou com a presença de amigos e familiares do artista, entre eles sua mãe, Poliana Rocha.

Embora já não estejam mais em um relacionamento, os dois dividiram o mesmo voo até a fazenda da família de Zé Felipe. O encontro chamou atenção nas redes sociais, especialmente porque a cantora havia revelado horas antes que tinha aceitado o convite para ir até o local.

A decisão de participar da viagem veio logo depois de um almoço que reuniu membros das duas famílias no fim de semana. O encontro contou com Leonardo e Poliana Rocha, pais de Zé Felipe, e acabou gerando grande repercussão entre os fãs dos artistas.

Relacionamento terminou em dezembro

O anúncio da separação aconteceu em dezembro, pouco antes das festas de Réveillon. Apesar de breve, o namoro foi bastante intenso e acompanhado de perto pelos seguidores dos cantores nas redes sociais.

Na época, foi o próprio Zé Felipe quem comunicou o fim da relação por meio de uma mensagem publicada nos Stories do Instagram. O texto também foi compartilhado por Ana Castela em seu perfil.

No desabafo, o cantor afirmou ser grato pelo período em que viveram juntos e disse que a relação o ajudou a enxergar uma versão diferente de si mesmo, trazendo aprendizados importantes.

Ele também destacou o carinho que mantém pela família da cantora, citando os pais dela, Michelle e Rodrigo, além de outros parentes. Zé Felipe agradeceu pela convivência e afirmou que todos continuam tendo um lugar especial em sua vida, reforçando ainda o amor que sente por Ana.