Zé Felipe e Ana Castela viajam juntos para a Fazenda TalismãReprodução Instagram
Cantores seguiram para a propriedade de Leonardo acompanhados de amigos e familiares do sertanejo, incluindo Poliana Rocha
Vídeo: Kelly Key e o marido denunciam ataques de vizinho médico e fazem apelo ao Ministério Público
Casal diz que homem já tentou agredir o pai da cantora com uma barra de ferro e tem comportamentos obssesivos com a filha dela
Sidney Sampaio se casa com médica: 'Não existia outra possibilidade'
Novidade foi anunciada pelo casal através das redes sociais
Ex-BBB Flay se manifesta após motociclista morrer em acidente com ônibus de sua equipe
'Momento extremamente difícil e doloroso', diz a cantora e influenciadora
Vídeo! Duda Reis fala sobre ter sido vítima de violência doméstica
Influenciadora digital comenta aumento de feminicídios no Brasil e faz alerta, neste domingo (8)
Carol Castro não é indicada ao 'Melhores do Ano' e lamenta: 'Dei tudo de mim'
Internautas também apontam a ausência de Sophie Charlotte na premiação
