Urach fez acusações graves contra o deputado Daniel Donizet durante uma festa em Porto Alegre - Foto: Reprodução

Publicado 09/03/2026 16:45 | Atualizado 09/03/2026 16:46

A influenciadora Andressa Urach, de 38 anos, chamou a atenção do público ao abrir o jogo sobre quanto paga de impostos relacionados ao conteúdo adulto que produz na internet. Em suas redes sociais, ela publicou a imagem de um documento que indica o pagamento de R$ 33 mil em tributos, referente a uma das cobranças mensais ligadas à sua atuação nas plataformas digitais.

Segundo Andressa, a decisão de expor o valor surgiu após as críticas frequentes que recebe pelo tipo de material que compartilha online. Para ela, muitas pessoas desconhecem que esse trabalho funciona dentro de uma estrutura empresarial e exige o cumprimento de responsabilidades fiscais, assim como qualquer outro negócio.

A influenciadora explicou ainda que a quantia exibida não representa todo o montante pago em impostos. De acordo com ela, trata-se apenas de uma parte do valor recolhido mensalmente pela empresa que administra sua produção e distribuição de conteúdo.

“Muita gente aponta o dedo, mas não imagina o quanto de imposto é pago. Só esse valor já mostra que existe empresa, responsabilidade e várias pessoas trabalhando nisso”, afirmou.

Andressa também contou que a empresa responsável por sua atividade digital chegou a aparecer entre as que mais recolheram impostos no município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, nos últimos anos — algo que ela própria disse ter considerado inesperado.

Para a influenciadora, o tema ainda enfrenta resistência e preconceito, principalmente quando envolve conteúdo adulto. “Existe muito julgamento, mas pouca gente comenta que há empresa, pagamento de tributos e toda uma estrutura profissional funcionando”, declarou.

Ao falar sobre o assunto publicamente, Andressa disse que pretende mostrar que esse tipo de trabalho não acontece à margem das regras. “As pessoas pensam que é algo escondido, mas na prática envolve contratos, empresa formalizada e impostos sendo pagos como em qualquer outro negócio”, concluiu.