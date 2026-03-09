Iza e Yuri LimaReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Yuri Lima, de 31 anos, voltou a comentar o fim do relacionamento com IZA, de 35, com quem tem uma filha, Nala, de um ano. Em entrevista ao canal do YouTube do portal Leo Dias, o jogador relembrou a traição que levou ao término e comentou o novo romance da cantora com o ator João Vitor Silva.
fotogaleria
Iza posou sorridente com João Vitor Silva - Manuela Scarpa/Brazil News
Iza foi clicada aos beijos com João Vitor Silva na Sapucaí - MANUELA SCARPA Manuela Scarpa / Brazil News
Niterói:
Niterói: cidade comemora o Dia Internacional da Mulher com show da cantora Iza - Reprodução
Rainha de bateria, Iza brilha em desfile da Imperatriz Leopoldinense - Daniel Pinheiro / Brazil News
Rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, Iza esbanja beleza e carisma com look de serpente - Victor Chapetta / Brazil News
Iza é rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense - Alex Santana / Divulgação
Yuri Lima fez uma homenagem para a filha nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Yuri Lima escreveu uma declaração para a filha, Nala - Reprodução/Instagram
IZA e Yuri Lima colocam fim ao relacionamento - Foto: Reprodução/ Redes sociais
Yuri Lima exibiu nas redes sociais vídeo de Nala engatinhando - Reprodução/Instagram
Iza e Yuri Lima - Reprodução/Instagram
Iza reage a críticas por reatar com Yuri Lima: 'Ninguém tem nada a ver com isso' - Reprodução de vídeo / Youtube
Iza e Yuri Lima - Eduardo Martins / Brazil News
Iza e Yuri Lima na Sapucaí - Dilson Silva / Agnews
Iza e Yuri Lima curtem Carnaval de SP - Will Dias / Brazil News
Iza e Yuri Lima - Foto: Reprodução
Iza e Yuri Lima - Reprodução / Instagram


O casal se separou em julho de 2024, após a artista descobrir que havia sido traída pelo atleta enquanto estava grávida. Os dois chegaram a reatar depois do nascimento da filha, mas a relação terminou novamente em outubro de 2025.

Atualmente jogando pelo Esporte Clube Primavera, Yuri contou que chegou a se afastar do futebol por um período após a polêmica, decisão que tomou para ficar mais próximo da filha. Segundo ele, acompanhar o primeiro ano de vida de Nala foi um momento importante.

Durante a entrevista, o jogador se emocionou ao falar da saudade da menina e afirmou que a situação atual é consequência de suas próprias atitudes. “Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro. Ficar longe delas é a maior punição possível”, disse.

Yuri também comentou que o segundo término não aconteceu por falta de sentimento, mas pelo impacto da exposição pública do caso. Ao falar sobre o relacionamento de IZA com João Vitor Silva, ele admitiu que sentiu ciúmes. “É a mulher que mais amei na vida e a mãe da minha filha. Claro que fiquei com ciúmes, é normal”, afirmou.

Questionado se acredita em uma possível reconciliação com a cantora, o jogador preferiu não responder. IZA assumiu o relacionamento com o ator durante o Carnaval de 2026.