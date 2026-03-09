Iza e Yuri LimaReprodução / Instagram
O casal se separou em julho de 2024, após a artista descobrir que havia sido traída pelo atleta enquanto estava grávida. Os dois chegaram a reatar depois do nascimento da filha, mas a relação terminou novamente em outubro de 2025.
Atualmente jogando pelo Esporte Clube Primavera, Yuri contou que chegou a se afastar do futebol por um período após a polêmica, decisão que tomou para ficar mais próximo da filha. Segundo ele, acompanhar o primeiro ano de vida de Nala foi um momento importante.
Durante a entrevista, o jogador se emocionou ao falar da saudade da menina e afirmou que a situação atual é consequência de suas próprias atitudes. “Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro. Ficar longe delas é a maior punição possível”, disse.
Yuri também comentou que o segundo término não aconteceu por falta de sentimento, mas pelo impacto da exposição pública do caso. Ao falar sobre o relacionamento de IZA com João Vitor Silva, ele admitiu que sentiu ciúmes. “É a mulher que mais amei na vida e a mãe da minha filha. Claro que fiquei com ciúmes, é normal”, afirmou.
Questionado se acredita em uma possível reconciliação com a cantora, o jogador preferiu não responder. IZA assumiu o relacionamento com o ator durante o Carnaval de 2026.
