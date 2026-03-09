Iza e Yuri Lima - Reprodução / Instagram

Iza e Yuri LimaReprodução / Instagram

Publicado 09/03/2026 18:29

Yuri Lima, de 31 anos, voltou a comentar o fim do relacionamento com IZA, de 35, com quem tem uma filha, Nala, de um ano. Em entrevista ao canal do YouTube do portal Leo Dias, o jogador relembrou a traição que levou ao término e comentou o novo romance da cantora com o ator João Vitor Silva.

O casal se separou em julho de 2024, após a artista descobrir que havia sido traída pelo atleta enquanto estava grávida. Os dois chegaram a reatar depois do nascimento da filha, mas a relação terminou novamente em outubro de 2025.Atualmente jogando pelo Esporte Clube Primavera, Yuri contou que chegou a se afastar do futebol por um período após a polêmica, decisão que tomou para ficar mais próximo da filha. Segundo ele, acompanhar o primeiro ano de vida de Nala foi um momento importante.Durante a entrevista, o jogador se emocionou ao falar da saudade da menina e afirmou que a situação atual é consequência de suas próprias atitudes. “Eu errei, fui imaturo. Aprendi totalmente com meu erro. Ficar longe delas é a maior punição possível”, disse.Yuri também comentou que o segundo término não aconteceu por falta de sentimento, mas pelo impacto da exposição pública do caso. Ao falar sobre o relacionamento de IZA com João Vitor Silva, ele admitiu que sentiu ciúmes. “É a mulher que mais amei na vida e a mãe da minha filha. Claro que fiquei com ciúmes, é normal”, afirmou.Questionado se acredita em uma possível reconciliação com a cantora, o jogador preferiu não responder. IZA assumiu o relacionamento com o ator durante o Carnaval de 2026.