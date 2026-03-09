Giovanna Ewbank circula por Paris com vestido estilo camisola e deixa tatuagem íntima à mostraReprodução Instagram
A atriz está na cidade para acompanhar a Semana de Moda de Paris, considerada um dos eventos mais relevantes do calendário internacional da moda. Veja fotos:
Peça inspirada na lingerie volta com força
O vestido com aparência de camisola voltou a ganhar destaque nas tendências de 2026. A peça tem forte ligação com a estética dos anos 1990, período em que elementos da lingerie passaram a migrar do universo íntimo para o vestuário do dia a dia.
Naquela época, o modelo se popularizou com figuras como Kate Moss, que ajudaram a transformar o slip dress em um símbolo fashion. Atualmente, quem tem ajudado a reforçar essa tendência é a atriz Zoë Kravitz, que já apareceu usando o estilo inclusive em eventos de grande visibilidade, como o tapete vermelho do Globo de Ouro deste ano.
Com inspiração na estética boudoir, o look traz uma combinação de romantismo e sensualidade, propondo uma leitura mais contemporânea do glamour, menos carregada e mais natural.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.