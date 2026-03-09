Giovanna Ewbank circula por Paris com vestido estilo camisola e deixa tatuagem íntima à mostra - Reprodução Instagram

Giovanna Ewbank circula por Paris com vestido estilo camisola e deixa tatuagem íntima à mostraReprodução Instagram

Publicado 09/03/2026 17:27

Giovanna Ewbank chamou atenção ao aparecer com um visual elegante pelas ruas de Paris, na França, nesta segunda-feira (9). A apresentadora foi vista caminhando pela capital francesa usando um vestido de cetim no estilo slip dress, com detalhes em renda, que também deixou parte de sua tatuagem visível.



A atriz está na cidade para acompanhar a Semana de Moda de Paris, considerada um dos eventos mais relevantes do calendário internacional da moda. Veja fotos: