Giovanna Ewbank chamou atenção ao aparecer com um visual elegante pelas ruas de Paris, na França, nesta segunda-feira (9). A apresentadora foi vista caminhando pela capital francesa usando um vestido de cetim no estilo slip dress, com detalhes em renda, que também deixou parte de sua tatuagem visível.

A atriz está na cidade para acompanhar a Semana de Moda de Paris, considerada um dos eventos mais relevantes do calendário internacional da moda. Veja fotos: 
Peça inspirada na lingerie volta com força

O vestido com aparência de camisola voltou a ganhar destaque nas tendências de 2026. A peça tem forte ligação com a estética dos anos 1990, período em que elementos da lingerie passaram a migrar do universo íntimo para o vestuário do dia a dia.

Naquela época, o modelo se popularizou com figuras como Kate Moss, que ajudaram a transformar o slip dress em um símbolo fashion. Atualmente, quem tem ajudado a reforçar essa tendência é a atriz Zoë Kravitz, que já apareceu usando o estilo inclusive em eventos de grande visibilidade, como o tapete vermelho do Globo de Ouro deste ano.

Com inspiração na estética boudoir, o look traz uma combinação de romantismo e sensualidade, propondo uma leitura mais contemporânea do glamour, menos carregada e mais natural.