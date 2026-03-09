Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne na Ilha Fiscal para lançamento da nova novela das seis

Prevista para estrear em 16 de março, a trama se passa entre o Brasil e o continente africano e aposta em uma narrativa que mistura romance, aventura e conflitos de poder. A história acompanha o encontro improvável entre Alika (Duda Santos), uma princesa africana, e Tonho (Ronald Sotto), trabalhador de um engenho.

O relacionamento dos dois se desenvolve em Barro Preto, cidade fictícia do interior do Rio Grande do Norte, cenário onde o litoral encontra o sertão e onde parte importante da história se desenrola.

Entre os destaques do elenco está Lázaro Ramos, que interpreta Jendal, antagonista da trama e seu primeiro papel como vilão em novelas. Ele integra o núcleo africano ao lado de Erika Januza, André Luiz Miranda, Hilton Cobra, Licínio Januário, Marco Ricca, Rodrigo Simas e o próprio Ronald Sotto.

Já a parte da história ambientada no Brasil conta com nomes como Cássio Gabus Mendes, Danton Mello, Emanuelle Araújo, Fabiana Karla, Fabio Lago, Nicolas Prattes e Zezé Motta.

