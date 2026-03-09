Matéria Salva!

Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne na Ilha Fiscal para lançamento da nova novela das seis
Celebridades

Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne na Ilha Fiscal para lançamento da nova novela das seis

Evento no Rio reuniu atores, autores e convidados para celebrar a estreia da trama ambientada entre Brasil e África, que chega à TV no dia 16 de março

Prevista para estrear em 16 de março, a trama se passa entre o Brasil e o continente africano e aposta em uma narrativa que mistura romance, aventura e conflitos de poder. A história acompanha o encontro improvável entre Alika (Duda Santos), uma princesa africana, e Tonho (Ronald Sotto), trabalhador de um engenho.
O relacionamento dos dois se desenvolve em Barro Preto, cidade fictícia do interior do Rio Grande do Norte, cenário onde o litoral encontra o sertão e onde parte importante da história se desenrola.
Entre os destaques do elenco está Lázaro Ramos, que interpreta Jendal, antagonista da trama e seu primeiro papel como vilão em novelas. Ele integra o núcleo africano ao lado de Erika Januza, André Luiz Miranda, Hilton Cobra, Licínio Januário, Marco Ricca, Rodrigo Simas e o próprio Ronald Sotto.
Já a parte da história ambientada no Brasil conta com nomes como Cássio Gabus Mendes, Danton Mello, Emanuelle Araújo, Fabiana Karla, Fabio Lago, Nicolas Prattes e Zezé Motta.
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

