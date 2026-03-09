Cleo Pires prestigia pré-estreia de ’O Velho Fusca’ ao lado do namorado em São Paulo - Brazil News

Cleo Pires prestigia pré-estreia de ’O Velho Fusca’ ao lado do namorado em São PauloBrazil News

Publicado 09/03/2026 22:53

Cleo Pires participou da pré-estreia do filme “O Velho Fusca” na noite desta segunda-feira (9), no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A atriz chegou ao evento acompanhada do marido, Leonardo D'Lucca, e posou para fotos na sessão especial voltada a convidados.