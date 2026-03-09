Cleo Pires prestigia pré-estreia de ’O Velho Fusca’ ao lado do namorado em São PauloBrazil News
No longa, Cleo faz parte do elenco e interpreta Elaine. A produção também conta com nomes como Tonico Pereira, Caio Manhente e Danton Mello.
Dirigido por Emiliano Ruschel, o filme acompanha Junior, um jovem que encontra um fusca antigo abandonado na garagem do avô. Ao tentar restaurar o carro para ficar com ele, o rapaz acaba enfrentando conflitos familiares e feridas do passado que dividiram a família ao longo dos anos.
