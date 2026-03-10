Bruna GriphaoReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Bruna Griphao completa 27 anos nesta terça-feira (10) e as celebrações já começaram. A atriz ganhou festinha surpresa intimista e declaração apaixonada do novo namorado, o empresário Yam Vieira.
fotogaleria
Bruna Griphao completa 27 anos e ganha festinha surpresa - Reprodução de vídeo / Instagram
Bruna Griphao faz aniversário e ganha declaração do novo namorado, Yam Vieira - Reprodução / Instagram
Bruna Griphao - Reprodução / Instagram


"Dia da minha parceira de vida, minha pessoa. sou muito feliz em ter você na minha vida e viver todos os dias contigo. Te amo, linda. Você me inspira", declarou Yam, ao compartilhar um compilado de registros ao lado da namorada. A ex-BBB e o empresário tornaram o relacionamento público em fevereiro deste ano.

Nesta madrugada, Bruna foi surpreendida por amigos com uma comemoração, ao chegar num apartamento. Ela foi recebida com muitas bexigas coloridas e o clássico "Parabéns Para Você". "Surpresa para a mais linda desse mundo", expressou a influenciadora digital Carol Ramiro, que estava presente.