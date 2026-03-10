Bruna GriphaoReprodução / Instagram
"Dia da minha parceira de vida, minha pessoa. sou muito feliz em ter você na minha vida e viver todos os dias contigo. Te amo, linda. Você me inspira", declarou Yam, ao compartilhar um compilado de registros ao lado da namorada. A ex-BBB e o empresário tornaram o relacionamento público em fevereiro deste ano.
Nesta madrugada, Bruna foi surpreendida por amigos com uma comemoração, ao chegar num apartamento. Ela foi recebida com muitas bexigas coloridas e o clássico "Parabéns Para Você". "Surpresa para a mais linda desse mundo", expressou a influenciadora digital Carol Ramiro, que estava presente.
