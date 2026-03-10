Roberto Menescal é criticado ao detonar Angela Ro Ro: ’Diabo na minha vida’ - Reprodução de vídeo

Publicado 10/03/2026 11:15

Rio - O músico e produtor Roberto Menescal detonou Angela Ro Ro - que morreu aos 75 anos em setembro do ano passado -, durante participação no podcast "Conexões JBFM", da Rádio JBFM. O artista, no entanto, recebeu muitas críticas devidos os comentários realizados contra a cantora, com quem trabalhou.

"Angela 'horror' que eu chamo. Porque foi um diabo na minha vida. Diabo, diabo. Se eu tive momentos maus na vida, foi a Angela Ro Ro... eu falo mesmo, porque foi. Diabo, diabo. Fiquei, sei lá... quase fiquei maluco! Doida total, né", disparou o compositor, na sexta-feira (6).



Durante o bate-papo com a apresentadora e jornalista Mariana Procopio, Menescal também alegou que precisou ajudar a cantora devido problemas com a polícia. "O que eu tirei ela das polícias e delegacias na minha vida... se eu contar todas as vezes que tive que ir 4h da manhã ir lá tirar", falou o músico.

Angela Ro Ro morreu aos 75 anos no dia 8 de setembro de 2025, no Rio. A cantora e compositora estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul, desde junho, devido uma infecção pulmonar grave. O velório ocorreu no dia seguinte, no Cemitério da Penitência, no Caju.

Críticas

O veículo e o produtor receberam comentários que desaprovaram a entrevista. "A rádio deveria ter ética e respeito pela artista grandiosa e não publicar essa entrevista absurda. Qual a motivação, o que os ouvintes ganharam? E a repórter sorrindo", disparou um usuário do Instagram. "Totalmente desnecessária esse trecho. Ainda mais falando de alguém que não está mais aqui para contrapor o que foi dito", detonou uma internauta.



"Independente da Angela ter sido como a força da natureza, coisa que ela nunca negou... ela não merece essa menção, nem do Roberto, nem de ninguém. Ela pagou o preço com juros e correção pela pele que vestiu nesse plano. Um pouco de respeito seria o mínimo do Roberto, da entrevistadora e da rádio que publicou essa vergonha", comentou uma seguidora. "Ninguém fala assim dos homens com o mesmo comportamento. São transgressores, vira folclore", apontou uma admiradora.



"Menescal não superou isso? Falou da Angela de modo hostil e depreciativo. No mínimo, falta de ética. Até porque ela não está mais aqui para se defender, infelizmente. Lamentável esse depoimento", disse uma pessoa. "Acreditar? Acredito. Acho certo? Não. Perdeu boa oportunidade de ficar calado", opinou mais alguém.

