Cazalbé no quarto do hospitalReprodução / Instagram

Publicado 10/03/2026 12:44

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos, contou nesta terça-feira (10) que está internado em um hospital em São Paulo. O veterano da televisão explicou que permanece na unidade de terapia semi-intensiva desde o último domingo (8) e deve continuar sob cuidados médicos por mais alguns dias.



A informação partiu do próprio artista, que publicou um vídeo nas redes sociais direto do quarto do hospital. Nas imagens, ele aparece tomando café da manhã ao lado da mulher, a médica Renata de Nóbrega, de 49 anos. Apesar da internação, o apresentador tranquilizou os fãs e afirmou que passa bem.



Segundo Carlos Alberto, a ida ao hospital aconteceu por causa de um quadro de pressão alta. Durante os exames, no entanto, os médicos identificaram também uma pneumonia leve. "Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena. Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade", disse o apresentador o apresentador do humorístico "A Praça é Nossa", do SBT.



