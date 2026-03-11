Luiza Possi e Maria GadúReprodução
Luiza Possi se manifesta pela primeira vez sobre exposição do namoro com Maria Gadú
'Não é importante na minha vida', afirmou a cantora
Após internação, Carlos Alberto de Nóbrega comemora 90 anos e se emociona: 'Estou vivo'
Apresentador recebeu alta na última quarta-feira (11) depois de ter um pico de pressão e pneumonia
Ex-Pussycat Dolls se revolta com retorno do grupo sem ela
Retorno contará apenas com Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts; entenda
Aos 84 anos, Neusa Borges celebra ao assinar contrato vitalício com a TV Globo
Atriz fez uma postagem nas redes sociais e recordou sua trajetória na emissora
Deborah Secco surge em vestido justinho e recebe elogios
'Simplesmente belíssima', exaltou uma internauta
Katy Perry posta foto coladinha com Justin Trudeau
Cantora divulgou o clique no Instagram nesta quarta-feira (11)
Zara Larsson começa a seguir Luísa Sonza no Instagram
Internautas especulam uma possível parceria entre as artistas