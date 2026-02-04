Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são homenageados com bonecos de Olinda - Reprodução do X

Publicado 04/02/2026 11:24 | Atualizado 04/02/2026 12:16

Rio - Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, protagonista e diretor do filme "O Agente Secreto" respectivamente, foram homenageados com bonecos gigantes de Olinda. Imagens das esculturas, que farão parte do circuito carnavalesco da cidade, foram publicadas no Instagram da Embaixada dos Bonecos Gigantes de Pernambuco e na rede social de Kleber.

"Não me perguntaram, não pediram autorização, acho uma esculhambação. Viramos eu e Wagner Moura boneco gigante no carnaval. Adoro", publicou Kleber no X, antigo Twitter. O diretor ainda mudou sua foto de perfil na rede social por uma de seu boneco.

Não me perguntaram, não pediram autorização, acho uma esculhambação. Viramos eu e Wagner Moura boneco gigante no carnaval.



Adoro pic.twitter.com/0q2XSjqFzo — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) February 3, 2026

Os internautas, claro, reagiram às homenagens. "Globo de Ouro? Oscar? Não. Vencer verdadeiramente é virar boneco de Olinda no Carnaval", disse um usuário do X. "O maior reconhecimento em território nacional! Emociona mais que o Oscar", comentou outro. "Você sabe que venceu na vida quando vira boneco gigante em Olinda", opinou uma terceira pessoa.

"O Agente Secreto" concorre em três categorias do Oscar: "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, concorre como "Melhor Ator". A premiação acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No último mês, o longa levou a melhor como "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" no Globo de Ouro.

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses de um representante da indústria de energia, ele se torna alvo de perseguição e ameaça de morte, sendo forçado a se esconder. O filme já conquistou a marca de 1,5 milhão de espectadores.

Vale lembrar que no ano passado, Fernanda Torres também se tornou um boneco de Olinda. A atriz venceu como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro, pelo papel de Eunice Paive no filme "Ainda Estou Aqui". Ela também foi indicada ao Oscar, mas a estatueta foi para Mikey Madison, protagonista de "Anora".