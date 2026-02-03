Tainá Militão revelou que mantém amizade com Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

03/02/2026

Rio - Tainá Militão abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta terça-feira (3) e comentou sobre a amizade com Virginia Fonseca. A mulher de Éder Militão desmentiu que tenha rompido laços com a influenciadora e afirmou que cada uma tem sua própria vida.

"Eu não sei como vocês fazem com as amizades de vocês, mas ela tem a família dela, eu tenho a minha. Ela está cheia de trabalho no Carnaval, sem tempo para nada, e eu também tenho trabalhado, tenho meus filhos, minhas crianças, que eu faço questão de dar atenção e ter tempo de qualidade", explicou.

Ela também esclareceu as poucas interações nas redes sociais com a rainha de bateria da Grande Rio. "Não é porque a gente não está em Stories grudada o tempo inteiro que a gente não se fala ou que brigou. Amizade madura é assim. Tenho amigas que moram na Europa e que eu vejo uma vez por ano, e a amizade continua a mesma", disse Tainá.

As influenciadoras se aproximaram após Virginia iniciar o namoro com Vinicius Jr. O jogador é companheiro de Éder Militão, marido de Tainá, no time do Real Madrid, da Espanha.