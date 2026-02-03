Andre?ia Horta mostrou a filha vestida com fantasia de joaninha Reprodução/Instagram
Andréia Horta encanta ao mostrar filha com fantasia de joaninha
Yolanda é fruto da relação da atriz com Ravel Andrade
Andréia Horta encanta ao mostrar filha com fantasia de joaninha
Yolanda é fruto da relação da atriz com Ravel Andrade
Amizade de Rafa Justus e ex de Benício Huck teve empurrão de Ticiane Pinheiro
Duda Guerra contou como é a relação com a amiga e influenciadora
Lorena Maria posa de lingerie e ganha elogio de Whindersson Nunes
Influenciadora teria se relacionado com o comediante em 2024
Tati Dias surge agarradinha com Lauana Prado após reconciliação
Influenciadora rebateu especulações sobre período em que estava separada da cantora
Cintia Dicker revela que quase desmaiou antes de ensaio técnico do Salgueiro na Sapucaí
Modelo teve um mal-estar antes de entrar na avenida
Lívia Andrade pede medida protetiva contra ex-marido, Marcos Araújo
Relacionamento entre a apresentadora e o empresário durou cerca de cinco anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.