Andre?ia Horta mostrou a filha vestida com fantasia de joaninha - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2026 18:32

Rio - Andreia Horta dividiu com os seguidores nesta terça-feira (3) um registro da filha, Yolanda, de 1 ano, fantasiada de joaninha. A menina, fruto do relacionamento com Ravel Andrade, apareceu usando um vestido listrado nas cores vermelho e preto, asas e antenas.

No domingo (1°), a intérprete de Zenilda em "Três Graças", da TV Globo, comentou a sensação de curtir a folia com a herdeira. "A cada dia ser mãe ganha novos e magníficos significados pra mim. Olhar minha filha vendo encantada a rua cheia de bolinhas de sabão no ar, purpurinas, confetes e sereias, jacarés, unicórnios, pessoas cantando e todas as cores brilhando", escreveu ela.

"Sentir a vida e inaugurar também em mim novíssimas possibilidades! Ser mãe revolucionou minha vida, o melhor acontecimento!", completou a artista.