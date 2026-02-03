João Silva compartilha clique em família - Reprodução do Instagram

João Silva compartilha clique em famíliaReprodução do Instagram

Publicado 03/02/2026 11:29

Rio - Faustão surgiu em um clique raro publicado por João Silva no Instagram Stories, nesta terça-feira (3). Na imagem, o apresentador de 75 anos aparece sentado em uma cadeira de rodas e todo sorridente ao lado dos filhos - João e Rodrigo - e da mulher, Luciana Cardoso.

"Faltando você, Lara", escreveu João na legenda, se referindo à irmã Lara Silva, fruto do antigo relacionamento de Faustão com Magda Colares. Vale lembrar que apresentador do SBT completou 22 anos, nesta segunda (2).

Faustão enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. Entre maio e agosto de 2025, o apresentador ficou internado devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.