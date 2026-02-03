Yuri Lima e a filha Nala - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2026 19:29 | Atualizado 03/02/2026 19:30

Rio - Yuri Lima usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para desabafar sobre a saudade que sente da filha Nala, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com a cantora Iza. O ex-jogador publicou registros ao lado da criança e falou sobre a distância após o fim da relação com a artista.

"Saudade tem rosto, nome e sobrenome. Saudade tem cheiro. Saudade é a vontade que não passa. É a ausência que incomoda. Saudade é a prova de que tudo valeu a pena…”, escreveu o jogador.O desabafo ocorre meses depois da segunda separação do casal, confirmada em outubro de 2025. Yuri e Iza haviam reatado pouco antes do nascimento de Nala, em outubro de 2024, após um término anunciado em julho daquele ano, quando a cantora estava grávida de seis meses.Durante o período em que retomaram a relação, Yuri decidiu se afastar do futebol profissional. Ele rescindiu contrato com o Mirassol, deixou a carreira nos gramados e se mudou para o Rio com o objetivo de acompanhar de perto a gestação e os primeiros meses de vida da filha.Em 2026, o atleta voltou ao futebol ao assinar com o Primavera para disputar o Campeonato Paulista.