Tati Dias posou coladinha com Tati Dias Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2026 16:43

Rio - Lauana Prado e Tati Dias estão juntas novamente! Menos de um mês após o término do noivado , a cantora e a influenciadora apareceram coladinhas em foto publicada nas redes sociais nesta terça-feira (3) e comunicaram a reconciliação.

"A gente voltou. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. A gente já foi no médico ver o neném, fomos almoçar e agora estamos indo buscar o Bentinho. É isso, estamos namorando. Foi só uma pausa para reorganizar as coisas", disse a sertaneja.

A influenciadora aproveitou o anúncio para comentar os rumores sobre a separação do casal. "A gente nem vai entrar muito nesse mérito porque quem sabe do nosso relacionamento somos nós. Todas essas especulações de vocês não tem nada a ver, era uma coisa que a gente vinha trabalhando e conversando há muito tempo", afirmou.

Em janeiro, Lauana Prado fez um publicação no Instagram Stories revelando que o romance com Tati Dias tinha chegado ao fim. "A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria e isso não muda, mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão", anunciou.