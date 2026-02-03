Nattan e Rafa Kalimann são pais de Zuza Reprodução/Instagram

Rio - Nattan abriu o álbum de fotos de momentos especiais na companhia da namorada, Rafa Kalimann, e da filha, Zuza, nesta terça-feira (3). Nos cliques, o cantor aparece jogando videogame com a bebê no colo e deitado ao lado da influenciadora. 
"My life [Minha vida, em português]", escreveu na legenda. 
Nattan e Rafa Kalimann tornaram público o relacionamento em dezembro de 2024. Em junho do ano passado, os dois revelaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estavam esperando uma menina, que nasceu no dia 6 de janeiro.  