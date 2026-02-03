Lorena Maria publicou fotos de lingerie nas redes sociais Reprodução/Instagram

Rio - Lorena Maria compartilhou fotos sensuais usando uma lingerie rendada azul e recebeu um elogio de Whindersson Nunes, nesta terça-feira (3). A influenciadora e o comediante teriam vivido um romance durante viagem para Tailândia em 2024. 
"Tu é doido bicho", escreveu ele. 
No início de janeiro, a ex-noiva de MC Daniel comemorou o aniversário de Whindersson Nunes com uma homenagem nas redes sociais. "Feliz Aniversário, Jeredy. Amo essa foto", disse ela, mencionando um personagem dele.