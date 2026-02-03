Lorena Maria publicou fotos de lingerie nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2026 17:44

Rio - Lorena Maria compartilhou fotos sensuais usando uma lingerie rendada azul e recebeu um elogio de Whindersson Nunes, nesta terça-feira (3). A influenciadora e o comediante teriam vivido um romance durante viagem para Tailândia em 2024.

"Tu é doido bicho", escreveu ele.