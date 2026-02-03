Rafa Justus e a mãe, Ticiane Pinheiro - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2026 10:54 | Atualizado 03/02/2026 10:58

Rio - Ticiane Pinheiro - que vai se mudar para o Rio, acompanhando o marido, César Tralli, - revelou nas redes sociais, nesta segunda-feira (2), que a filha mais velha, Rafa Justus, de 16 anos, decidiu permanecer durante a semana com o pai, Roberto Justus, em São Paulo. A apresentadora contou que a primogênita escolheu terminar o último ano na mesma escola.

Na caixinha de perguntas do Instagram, um internauta questionou: "A Rafa vai para o Rio de Janeiro ou vai ficar com o pai?". A apresentadora respondeu: "A Rafa vai ficar em São Paulo na semana e final de semana no Rio assim que eu me mudar, porque ela vai estar no último ano da escola. Começa em agosto o último ano dela e termina em maio (escola americana)".

Ela também foi questionada se já está morando na Cidade Maravilhosa. "Ainda não. As meninas estão na escola aqui em São Paulo e devo me mudar definitivamente no meio do ano", respondeu Ticiane, que sairá de São Paulo para acompanhar o marido, após César assumir a bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo. O estúdio do noticiário fica na Capital Fluminense. O casal é pai de Manuella, de 6 anos.

Além disso, a apresentadora comentou como está a rotina após a saída do programa "Hoje Em Dia", da Record, em dezembro do ano passado. "Ainda estou perdida com esse tempo livre no período da manhã que nunca tive. Mas tudo se adapta, né?".

"Meu apartamento está em obra no Rio e irei bastante para lá nesse momento. Tenho reuniões de trabalho agendadas, trabalhos de publicidade marcados para esse ano e tudo vai se ajeitando aos poucos. Em breve me mudo para o Rio", concluiu.