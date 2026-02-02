Cleo Pires é casada com o empresário Leandro D’luccaReprodução/Instagram
Cleo Pires festeja aniversário do marido com homenagem nas redes
Atriz é casada com o empresário Leandro D'Lucca
Rio - Cleo Pires usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para comemorar o aniversário do marido, Leandro D'Lucca. A atriz compartilhou um registro do empresário com os gatos da família no colo e fez uma breve declaração de amor.
"Dia do meu TUDÃO. Como é bom ter você na vida, meu amor. Que a vida sempre te encontre e você a ela. Te amo", escreveu ela.
Cleo e Leandro D'lucca oficializaram o relacionamento em julho de 2021 em cerimônia realizada em Minas Gerais. Em agosto do ano seguinte, os dois renovaram os votos seguindo a tradição e os mandamentos do candomblé.
