Gabi Luthai fez um desabafo sobre o puerpério - Reprodução/Instagram

Gabi Luthai fez um desabafo sobre o puerpério Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2026 17:38

Rio - Gabi Luthai, de 32 anos, desabafou sobre as dificuldades no puerpério com a chegada do segundo filho com o empresário Teo Teló. Nesta segunda-feira (2), a cantora relatou as diferenças entre as gestações de Pietro e Matteo.

fotogaleria

"Dias de muito cuidado, amamentação em andamento, corpo se recuperando, dores físicas, emocionais e muita gratidão também...tudo é um processo. E esse puerpério tá batendo diferente. Sei que vai passar!", relatou nos Stories.