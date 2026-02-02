Gabi Luthai fez um desabafo sobre o puerpério Reprodução/Instagram

Rio - Gabi Luthai, de 32 anos, desabafou sobre as dificuldades no puerpério com a chegada do segundo filho com o empresário Teo Teló. Nesta segunda-feira (2), a cantora relatou as diferenças entre as gestações de Pietro e Matteo.
"Dias de muito cuidado, amamentação em andamento, corpo se recuperando, dores físicas, emocionais e muita gratidão também...tudo é um processo. E esse puerpério tá batendo diferente. Sei que vai passar!", relatou nos Stories. 
Gabi Luthai deu à luz no dia 24 de janeiro. O parto foi acompanhado pela cantora Lexa, que fez uma homenagem para amiga. "Eu vivi um dos momentos mais especiais da minha vida, ver uma grande amiga dando à luz foi surreal. Eu vi a mão de Deus naquela sala! Um parto lindo! Amiga, eu sempre te admirei, mas ver a sua força, resiliência e fé...me emocionou!"